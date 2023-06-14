Политика Сегодня

1 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Не смогли зайти в бомбоубежища во время воздушной тревоги потому,что все ушли покупать барабаны....Это же в бомбоубеж...В киевские бомбоу...
  • саша дмитренко
    ты  явный  вонючий  совкодрочерСын Жванецкого пр...
  • саша дмитренко
    он хохолСын Жванецкого пр...

Российская артиллерия уничтожила пикап и центр боевиков ВСУ

Российская артиллерия уничтожила пикап и центр боевиков ВСУ

Артиллеристы российской группировки «Юг» вместе с бойцами отдельного разведывательного отряда «Спарта» успешно выполнили операцию в селе Первомайское на Донецком направлении, уничтожив пикап и объект, который служил базой для украинских военных.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх