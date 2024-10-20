Эксперт раскрыл важный нюанс нового правила индексации пенсий

Индексация пенсий с 1 января сразу на 7,3% с одной стороны приятное событие, а с другой – риск роста инфляции, пишет «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский.
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