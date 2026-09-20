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Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов — Baza

Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов — Baza

Должникам в России стало труднее доказывать неплатежеспособность и добиваться в суде аннулирования обязательств перед банками, 20 сентября сообщает Telegram-канал Baza.

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