В случае, если избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не прекратит поддержку Киева и будет ставить ультиматумы главе России Владимиру Путину, РФ продолжит демилитаризацию Украины и, в конечном счете, не позволит ей иметь армию.