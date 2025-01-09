В случае, если избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не прекратит поддержку Киева и будет ставить ультиматумы главе России Владимиру Путину, РФ продолжит демилитаризацию Украины и, в конечном счете, не позволит ей иметь армию.
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