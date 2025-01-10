Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Маск запросил прокуроров подтолкнуть OpenAI к продаже с аукциона крупной доли бизнеса

Адвокат миллиардера Илона Маска запросил генеральных прокуроров штатов Калифорния и Делавэр подтолкнуть OpenAI к продаже с аукциона крупной доли в своем бизнесе, чтобы определить справедливую стоимость его благотворительных активов в ходе корпоративной реструктуризации, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

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