Маск запросил прокуроров подтолкнуть OpenAI к продаже с аукциона крупной доли бизнеса

Адвокат миллиардера Илона Маска запросил генеральных прокуроров штатов Калифорния и Делавэр подтолкнуть OpenAI к продаже с аукциона крупной доли в своем бизнесе, чтобы определить справедливую стоимость его благотворительных активов в ходе корпоративной реструктуризации, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)