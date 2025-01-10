Маск запросил прокуроров подтолкнуть OpenAI к продаже с аукциона крупной доли бизнеса

Адвокат миллиардера Илона Маска запросил генеральных прокуроров штатов Калифорния и Делавэр подтолкнуть OpenAI к продаже с аукциона крупной доли в своем бизнесе, чтобы определить справедливую стоимость его благотворительных активов в ходе корпоративной реструктуризации, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.