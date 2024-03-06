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Глава новосибирского минобразования: «Больше всего педагогов не хватает в новых школах»

Глава новосибирского минобразования: «Больше всего педагогов не хватает в новых школах»

Система образования в Новосибирской области систематически подвергается жалобам в соцсетях. Родители говорят о переполненности классов и нехватке школ, появлении третьих смен, да и качеством получаемых детьми знаний они не всегда довольны.

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