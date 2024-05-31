Сергунина: Среднемесячная аудитория приложения «Моя Москва» достигла 1,2 млн человек

С начала 2024 года городским приложением «Моя Москва» воспользовались больше 11,5 миллиона раз. Чаще всего с его помощью передают показания счетчиков воды и электроэнергии, оплачивают счета, записываются на прием в поликлиники и центры госуслуг.
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