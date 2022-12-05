В красноярской Покровке аварийно отключили холодную воду

Утром в понедельник, 5 декабря, большая часть частного сектора Покровки осталась без холодной воды. Ее отключили по следующим адресам: Водянникова, 22–56, 35–103; 4-я Продольная, 18–40; 5-я Продольная, 16–24, 15–23; 6-я Продольная, 16–24, 15–23; 7-я Продольная, 12–36, 1–13; 8-я Продольная, 2–12, 5–11; 9-я Продольная, 2–22, 1–11; 10-я Продольная, 2–22, 1–21; 11-я Продольная, 2–14, 1–15; Позднякова, 2, 2а, 1–5; Уланова, 1г, 1д, 1ж, 1и, 2–12; 1-я Крутогорская; 2-я Крутогорская; Дальневосточная, 54–92, 111–169; 5-я Линейная, 46–80, 21–57; 6-я Линейная, 46–80, 45–77; Молодогвардейцев, 1–41, 2–40; 7-я Продольная — Водянникова.