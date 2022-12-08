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Кайри Ирвинг заклеил эмблему Nike на кроссовках пленкой с надписью «Я свободен»

Кайри Ирвинг заклеил эмблему Nike на кроссовках пленкой с надписью «Я свободен»

Звездный разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг отреагировал на решение Nike разорвать контракт с ним в одностороннем порядке.

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