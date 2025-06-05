Жители алтайского села сами построили переправу через реку, не добившись этого от властей

Жители собрали деньги и построили необходимую переправу своими руками Жители улицы Заречной в Усть-Калманке Алтайского края, отрезанные от центра села рекой, сами собрали деньги на строительство переправы и построили ее.
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