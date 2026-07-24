НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FTimes

238 подписчиков

Орнелла Мути выбрала Россию: итальянская звезда готовится получить гражданство и поселиться в Петербурге

Орнелла Мути выбрала Россию: итальянская звезда готовится получить гражданство и поселиться в Петербурге

Орнелла Мути выбрала Россию: итальянская звезда готовится получить гражданство и поселиться в Петербурге Елена ГалицкаяОдна из самых известных актрис европейского кино Орнелла Мути намерена стать гражданкой России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Г
Ганимед
Бедненькая. Из солнечной Италии в серый, дождливый , депресивный Питер. В Москве тоже солнечная погода -редкость. В Крым надо ехать.
Ответить
1 м.