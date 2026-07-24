Орнелла Мути выбрала Россию: итальянская звезда готовится получить гражданство и поселиться в Петербурге Елена ГалицкаяОдна из самых известных актрис европейского кино Орнелла Мути намерена стать гражданкой России.
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