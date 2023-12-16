Решение по Олимпиаде и спортсменам, без флага и гимна, принято. Россияне ликуют, а Губерниев возмущён до глубины души

вячеслав вагин ковешников запад с его новомодными "ценностями" сейчас больше напоминает заразного больного , маскирующего свои гноящиеся язвы и метастазы гримом , яркими тряпками и духами , тесное общение с таким опасно для здоровых людей , так что Россия ничего не теряет , скорее приобретает для самосохранения

ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ КАТУШЕНКО Спортсмены выступающие без флага и гимна - СССУКИ!!! Мало того, что они унижают себя( это их личное дело), они унижают свою страну!!! А это, сссуки, уже предательство!!!