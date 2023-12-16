Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никулин
    сомневаюсь что они будут радостно воевать ..затаив злобу выкинут какую то пакость..а отцам командирам лишняя головная...Помолились? А теп...
  • Сергей Oблезов
    Слава Богу, что народ никогда не станет прислушиваться к мнению дешевой шлюшки!Вайкуле отменила ...
  • Андрей Михайлов
    знаете, иногда к тому, что я пишу надо относиться критически. поэтому, лучше слушайте себя. я пишу не для всех. а вы ...Настоящие ошибки ...

Решение по Олимпиаде и спортсменам, без флага и гимна, принято. Россияне ликуют, а Губерниев возмущён до глубины души

Решение по Олимпиаде и спортсменам, без флага и гимна, принято. Россияне ликуют, а Губерниев возмущён до глубины души

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Россия ставит жирную точку по поводу Олимпийских игр и наших спортсменов без флага и гимна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вячеслав вагин ковешников
запад с его новомодными &quot;ценностями&quot; сейчас больше напоминает заразного больного , маскирующего свои гноящиеся  язвы и метастазы гримом , яркими тряпками и духами , тесное общение с таким опасно для здоровых людей , так что Россия ничего не теряет , скорее приобретает для самосохранения
Ответить
38 мин.
ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ КАТУШЕНКО
Спортсмены выступающие без флага и гимна - СССУКИ!!! Мало того, что они унижают себя( это их личное дело), они унижают свою страну!!! А это, сссуки, уже предательство!!!
Ответить
24 мин.
Владимир Нелюбин
Губерниеву пора присвоит не почетное звание &quot;Иногента&quot; и выпнуть из России..
Ответить
9 мин.

Картина дня

наверх