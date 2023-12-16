ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Россия ставит жирную точку по поводу Олимпийских игр и наших спортсменов без флага и гимна.
Решение по Олимпиаде и спортсменам, без флага и гимна, принято. Россияне ликуют, а Губерниев возмущён до глубины души
Комментарии
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вячеслав вагин ковешников
запад с его новомодными "ценностями" сейчас больше напоминает заразного больного , маскирующего свои гноящиеся язвы и метастазы гримом , яркими тряпками и духами , тесное общение с таким опасно для здоровых людей , так что Россия ничего не теряет , скорее приобретает для самосохранения
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38 мин.
ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ КАТУШЕНКО
Спортсмены выступающие без флага и гимна - СССУКИ!!! Мало того, что они унижают себя( это их личное дело), они унижают свою страну!!! А это, сссуки, уже предательство!!!
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24 мин.
Владимир Нелюбин
Губерниеву пора присвоит не почетное звание "Иногента" и выпнуть из России..
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9 мин.
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