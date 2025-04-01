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Царьград

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"Жертва во имя безопасности США" – так в Белом доме назвали гибель четырех военных в Литве

"Жертва во имя безопасности США" – так в Белом доме назвали гибель четырех военных в Литве

Четвертый из американских солдат найден недалеко от города Пабраде.Последний из американских военных, пропавших на учениях в Литве, найден мертвым.

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