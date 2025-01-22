Существует ли ген богатства, рассказали учёные

Существует ли ген богатства, рассказали учёныеИсследователи из североамериканского научного центра подробно проанализировали генофонд более чем 20 тысяч жителей США, Великобритании и Новой Зеландии и выявили уникальный ген.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии