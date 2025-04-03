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Крымский мост готовят к лету

Крымский мост готовят к лету

На досмотровом терминале «Тамань» вводят в эксплуатацию комплекс высокой пропускной способности. Предполагается, что он позволит, благодаря 40 пунктам ручного досмотра, не собирать очередь перед Крымским мостом.

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