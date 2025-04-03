Крымский мост готовят к лету

На досмотровом терминале «Тамань» вводят в эксплуатацию комплекс высокой пропускной способности. Предполагается, что он позволит, благодаря 40 пунктам ручного досмотра, не собирать очередь перед Крымским мостом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии