Бенуа Гру может вернуться к тренерству в КХЛ, получив предложения

Канадский тренер Бенуа Гру, ранее возглавлявший челябинский «Трактор», может вернуться в КХЛ. По данным «Матч ТВ», он готов принять предложения от русских клубов.
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