Борьба с ландшафтным пожаром в Оренбуржье продолжается

В Домбаровском районе и Ясненском округе продолжается борьба с ландшафтным пожаром. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что для тушения создано четыре боевых участка: вблизи населенных пунктов Зарево, Еленовка, Богоявленка и в лесничестве.