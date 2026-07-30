Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Борьба с ландшафтным пожаром в Оренбуржье продолжается

Борьба с ландшафтным пожаром в Оренбуржье продолжается

В Домбаровском районе и Ясненском округе продолжается борьба с ландшафтным пожаром. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что для тушения создано четыре боевых участка: вблизи населенных пунктов Зарево, Еленовка, Богоявленка и в лесничестве.

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