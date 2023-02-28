Украинские войска обстреляли Мироновское в ДНР

ВСУ выпустили по Мироновскому в Донецкой Народной Республике 10 снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).