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Украинские войска обстреляли Мироновское в ДНР

Украинские войска обстреляли Мироновское в ДНР

ВСУ выпустили по Мироновскому в Донецкой Народной Республике 10 снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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