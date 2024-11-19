Российский дрон поразил здание с расчетами БПЛА ВСУ в Курахово

Ударный крылатый дрон Вооруженных сил (ВС) России поразил здание с ретрансляторами и находящимися в нем расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Курахово.
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