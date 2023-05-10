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"Завтра": объявлено о возможном разводе Собчак и Богомолова

"Завтра": объявлено о возможном разводе Собчак и Богомолова

Кажется, что скандальная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова прогремела только вчера. На самом же деле журналистка и режиссер состоят в браке уже почти четыре года.

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