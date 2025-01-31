Президент Грузии обвинил Украину в давлении на Тбилиси ради военной помощи

ТБИЛИСИ, 31 января, ФедералПресс. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что Украина оказывала давление на Тбилиси с 2022 года, требуя военной помощи.
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