Игумен Варфоломей Коломацкий, наместник Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря, в интервью РИАМО ответил на распространённый вопрос верующих о том, в каком возрасте следует крестить ребёнка и кто может быть его крёстными родителями.