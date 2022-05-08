Сотрудники полиции федеральной территории «Сириус» присоединились к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

В преддверии Дня Победы в рамках ежегодной акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» о своем прадедушке - участнике Великой Отечественной войны рассказала Ведущий специалист - эксперт ОВМ ОМВД России по федеральной территории «Сириус» Карина Вифлянцева.
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