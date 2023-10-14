Саудовская Аравия отказалась от дипломатических отношений с Израилем

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти Саудовской Аравии сообщили администрации президента США Джо Байдена о решении приостановить нормализацию отношений с Израилем.
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