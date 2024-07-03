Свой провал на дебатах с Трампом Байден оправдал усталостью от путешествий

ВАШИНГТОН, 3 июля, ФедералПресс. Президент США Джо Байден объяснил свое неудачное выступление на предыдущих дебатах с Дональдом Трампом международными поездками, которые состоялись у американского лидера до дебатов.
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