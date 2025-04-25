Уникальные полотна и открытые реставрации: Русскому музею исполняется 130 лет

Александр Демьянчук/ТАСС Сегодня Русскому музею исполняется 130 лет. За эти годы он собрал уникальную коллекцию экспонатов, их количество уже приблизилось к полумиллиону, и многие еще ни разу не показывали публике, поэтому там всегда можно найти что-то новое.