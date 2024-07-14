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Аленичев о финале Евро Испания – Англия: «Шансы – 55 на 45. Счет будет 1:1, а пенальти – лотерея»

Аленичев о финале Евро Испания – Англия: «Шансы – 55 на 45. Счет будет 1:1, а пенальти – лотерея»

В финальном матче турнира, который состоится сегодня, сыграют сборные Англии и Испании. «Перед началом турнира предполагал, что в финале встретятся Франция и Англия, но немного не угадал.

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