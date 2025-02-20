Армения и Грузия будут выражать своё почтение Путину: после потери Украиной поддержки США Россия усиливает свои позиции в регионе

Виктор Хованов Вам сколько лет, если вы верите в хорошие народы и плохих правителей? У них уже 35 лет, как свои государства. СССР просуществовал 70. Эти хорошие народы большинством голосов выбирают плохих поводырей. Из раза в раз. А нам то что до них? Не пора ли думать о своей стране и о своём народе. Кстати в России под 200 народов проживает. И не все живут так же хорошо, как народы этих стран. И строительство промышленных объектов уже было. А были-ли экономические интересы взаимными? И наконец сейчас представляется для России проводить выгодную экономическую политику прежде всего для России и её народов. Учиться этому надо у американцев. А мы всё твердим эту обрыдлую побасенку про братство ех-советских народов.

Виктор Хованов А это грузинский почтовый блок (марка) 2001-го года. На ней английскими буквами (наверное и грузинскими) написано: Мы верим тебе Америка". Так что может быть они не только в ЕС собираются вступать. Во всяком случае сотрудничество у них идёт по всем сферам деятельности, и всё больше против России. Да вспомните хотя бы этого Бубу-ина престарелого. Уж сколько он получил фавора в России, возомнил себя звездой межпланетного масштаба. А вся республика просто жировала в СССР, за счёт тех же России, Украины и Белоруссии.