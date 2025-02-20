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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Армения и Грузия будут выражать своё почтение Путину: после потери Украиной поддержки США Россия усиливает свои позиции в регионе

Армения и Грузия будут выражать своё почтение Путину: после потери Украиной поддержки США Россия усиливает свои позиции в регионе

БлокнотРУ После дипломатической встречи представителей России и США, которая состоялась 18 февраля в Саудовской Аравии, стало известно, что стороны достигли предварительных договоренностей о продолжении работы, восстановлении штата дипмиссий и подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Комментарии
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Виктор Хованов
Вам сколько лет, если вы верите в хорошие народы и плохих правителей? У них уже 35 лет, как свои государства. СССР просуществовал 70. Эти хорошие народы большинством голосов выбирают плохих поводырей. Из раза в раз. А нам то что до них? Не пора ли думать о своей стране и о своём народе. Кстати в России под 200 народов проживает. И не все живут так же хорошо, как народы этих стран. И строительство промышленных объектов уже было. А были-ли экономические интересы взаимными?  И наконец сейчас представляется для России проводить выгодную экономическую политику прежде всего для России и её народов. Учиться этому надо у американцев. А мы всё твердим эту обрыдлую побасенку про братство ех-советских народов.
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6 час.
Виктор Хованов
А это грузинский почтовый блок (марка) 2001-го года. На ней английскими буквами (наверное и грузинскими) написано: Мы верим тебе Америка&quot;. Так что может быть они не только в ЕС собираются вступать. Во всяком случае сотрудничество у них идёт по всем сферам деятельности, и всё больше против России. Да вспомните хотя бы этого Бубу-ина престарелого. Уж сколько он получил фавора в России, возомнил себя звездой межпланетного масштаба. А вся республика просто жировала в СССР, за счёт тех же России, Украины и Белоруссии.
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5 час.
лл
лина любимцева
Нужно любыми способами удерживать их под своим влиянием. Чтобы ни Запад, ни США не смогли на территории этих стран размещать свои военные базы. А брататься с ними вовсе не обязательною Не расслабляться и  цену им не забывать.... Просто использовать их  в своих интересах. ПОЧЕМУ нас используют в этих же интересах, а мы как бы не можем это же делать, или не имеем права?
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4 час.
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