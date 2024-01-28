Депутат Рады Чернев: на Украине нет необходимости в мобилизации женщин

Женщин на Украине пока не будут вносить в мобилизационные списки. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев украинскому телеканалу «24».
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