Происшествия

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В Приморском крае предъявлено обвинение бывшему руководителю государственной ветеринарной инспекции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю предъявлено обвинение бывшему руководителю государственной ветеринарной инспекции Приморского края в совершении преступления, предусмотренного ч.

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