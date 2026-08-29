Двухлетний сын режиссера Петра Демкина погиб

Сегодня стало известно о трагедии в семье питерского режиссера Петра Демкина: мужчина потерял 2-летнего сына.
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