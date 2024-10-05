Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +28°, ясно• Севастополь: +24°, ясно• Ялта: +23°, малооблачно• Алушта: +23°, малооблачно• Евпатория: +25°, ясно• Саки: +26°, ясно• Бахчисарай: +28°, ясно• Джанкой: +29°, ясно• Судак: +22°, малооблачно• Феодосия: +23°, малооблачно.
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