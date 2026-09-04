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Происшествия

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Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу задержали подозреваемого в двойном убийстве, совершенном 32 года назад

В июне 1994 года в дежурную часть УВД г. Белово обратилась местная жительница с заявлением о розыске пропавшей без вести 19-летней дочери и ее несовершеннолетней подруги.

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