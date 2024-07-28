Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    стереть с лица земли все кишлаки ишаковО чём мечтают тад...
  • Александр
    В Бога надо верить, а не в идолов. Верующий Сталин такой запас прочности стране создал, что и ворью хватило, и пиндос...Концепция "обратн...
  • Владимир Алтайцев
    Много  ценного  есть в  мыслях автора.Концепция "обратн...

Олимпийские игры 24. Кому это интересно?

Олимпийские игры 24. Кому это интересно?

Новый тренд среди тех, кому нестыдно за тех, кому стыдно! Искусство Макаревича. Тьфу ты! Искусство Малевича уже не в тренде у тех, кому стыдно и кому не стыдно за тех, кому стыдно в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Медведев
Вот и показали: кто есть КТО! Обласканные властью и зажравшиеся, на которых уже нельзя положиться. Время все расставляет по своим местам.
Ответить
18 час.
bobmihal Krylov
Они эти деньги, за трансляцию, пустят на вооружение! Вам это надо? Правильно сказала Роднина: Есть интернет!  Я вообще не пойму, почему показывают чемпионаты по футболу!
Ответить
18 час.
Андрей
пидорастические игры в засранном крысами париже...Это нынешняя олимпиада.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх