Новый тренд среди тех, кому нестыдно за тех, кому стыдно! Искусство Макаревича. Тьфу ты! Искусство Малевича уже не в тренде у тех, кому стыдно и кому не стыдно за тех, кому стыдно в России.
Олимпийские игры 24. Кому это интересно?
Комментарии
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Алексей Медведев
Вот и показали: кто есть КТО! Обласканные властью и зажравшиеся, на которых уже нельзя положиться. Время все расставляет по своим местам.
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18 час.
bobmihal Krylov
Они эти деньги, за трансляцию, пустят на вооружение! Вам это надо? Правильно сказала Роднина: Есть интернет! Я вообще не пойму, почему показывают чемпионаты по футболу!
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18 час.
Андрей
пидорастические игры в засранном крысами париже...Это нынешняя олимпиада.
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4 час.
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