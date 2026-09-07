Невеста в перьях, жених в чёрной футболке: как прошла неожиданная свадьба Алексея Кравченко и Надежды Борисовой

Ещё недавно их могли назвать супругами только условно: больше 20 лет вместе, общая семья, венчание, публичное предложение — и всё это без официального штампа в паспорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Встать реально н...
- «Сидите тихо, мол...
- Одно лицо и два р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым