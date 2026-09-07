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Невеста в перьях, жених в чёрной футболке: как прошла неожиданная свадьба Алексея Кравченко и Надежды Борисовой

Невеста в перьях, жених в чёрной футболке: как прошла неожиданная свадьба Алексея Кравченко и Надежды Борисовой

Ещё недавно их могли назвать супругами только условно: больше 20 лет вместе, общая семья, венчание, публичное предложение — и всё это без официального штампа в паспорте.

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