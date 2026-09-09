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Физики превратили Землю в гигантский детектор темной материи и нашли странные сигналы

Физики превратили Землю в гигантский детектор темной материи и нашли странные сигналы

Аксионы и темные фотоны остаются главными гипотетическими кандидатами на роль темной материи, которая составляет около четверти всей массы-энергии Вселенной, но до сих пор ускользает от прямого наблюдения.

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