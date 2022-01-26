В Могилеве создали сразу две избирательные комиссии по проведению референдума

В Могилеве во время совместного заседания Президиума Могилевского городского Совета депутатов и городского исполнительного комитета принято решение о создании в областном центре двух избирательных комиссий по проведению республиканского референдума.
В Могилеве во время совместного заседания Президиума Могилевского городского Совета депутатов и городского исполнительного комитета принято решение о создании в областном центре двух избирательных комиссий по проведению республиканского референдума.
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