Джоэл Эмбиид: «Мелтон и Милтон должны продолжать в том же духе»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид похвалил партнеров по команде Де’Энтони Мелтона и Шейка Милтона, которые хорошо проявили себя в матче против «Миннесоты» (109:112) в отсутствие стартовых защитников Джеймса Хардена и Тайриза Макси.