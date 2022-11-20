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Джоэл Эмбиид: «Мелтон и Милтон должны продолжать в том же духе»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид похвалил партнеров по команде Де’Энтони Мелтона и Шейка Милтона, которые хорошо проявили себя в матче против «Миннесоты» (109:112) в отсутствие стартовых защитников Джеймса Хардена и Тайриза Макси.

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