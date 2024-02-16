Ондатра, лиса и белка. Как узнать зверька по снежным следам в парках Москвы?

фото: РИА Новости/Светлана Шевченко Зимой москвичи могут обратить внимание не только на красивые пейзажи, но и почувствовать себя в роли следопыта зверей: в столице проживают разные виды животных, среди них есть и те, которых можно узнать по отпечаткам лап на снегу.