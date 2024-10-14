Магнитные бури 15 октября 2024 года: чего ожидать и как защитить здоровье Ольга ВайленкоМагнитные бури и солнечная активность — природные явления, которые могут существенно влиять на нашу планету и здоровье людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии