На участке от села Лозовое Симферопольского района в сторону Алушты движение транспортных средств ограничено

Об этом сообщили в Минтрансе Крыма. «Для беспрепятственного проезда в направлении населенных пунктов Южного берега Крыма рекомендуем двигаться по трассе «Таврида» до Севастополя и далее в направлении Ялты в соответствии со схемой объезда», — добавили в сообщении.