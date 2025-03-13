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Русская весна

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Экономика России уверенно растет — Кремль

Экономика России уверенно растет — Кремль

Экономика России уверенно растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Экономика России достаточно уверенно растет», — сказал Песков журналистам на вопрос, отмены каких санкций в первую очередь хотела бы Россия.

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