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От граффити к Христу: история уличного художника из Петербурга

От граффити к Христу: история уличного художника из Петербурга

Если вы когда-нибудь замечали на улицах Северной столицы изображения Иисуса и задавались вопросом, откуда они, то это работа уличного художника Даниила Вницая, известного как ВНИЦАЙ.

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