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Царьград

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Конфликт вошёл в финальную стадию: "стратегическое поражение": Замглавы МИД Грушко – о планах ЕС и о том, чем всё закончится

Конфликт вошёл в финальную стадию: "стратегическое поражение": Замглавы МИД Грушко – о планах ЕС и о том, чем всё закончится

Замглавы МИД уверен, что конфликт с Западом вошёл в свою финальную стадию и уже неизбежно "стратегическое поражение".

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