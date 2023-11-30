В Новосибирске на 88-м году жизни умерла известная журналистка Светлана Грачёва

Практически вся её творческая жизнь была связана с газетой "Вечерний Новосибирск".В Новосибирске на 88-м году жизни скончалась известная журналистка Светлана Грачёва, об этом печальном событии сообщили в региональном отделении Союза журналистов.
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