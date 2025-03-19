Политика как он...
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Политика как она есть

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В Китае оценили реакцию Европы на разговор Путина и Трампа

В Китае оценили реакцию Европы на разговор Путина и Трампа

Реакция Европы на разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа неважна, поскольку она уже утратила независимую позицию в конфликте на Украине, заявил в интервью РИА Новости китайский эксперт Цуй Хэн.

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