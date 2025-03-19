В Китае оценили реакцию Европы на разговор Путина и Трампа

Реакция Европы на разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа неважна, поскольку она уже утратила независимую позицию в конфликте на Украине, заявил в интервью РИА Новости китайский эксперт Цуй Хэн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии