Почти половина работающих британцев не может откладывать деньги на пенсию

Около 15 млн жителей Великобритании — 45% взрослых трудоспособного возраста — не делают пенсионных накоплений, говорится в докладе британской Комиссии по пенсиям (Pensions Commission), на который ссылается The Guardian.
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