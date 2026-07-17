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Почти половина работающих британцев не может откладывать деньги на пенсию

Почти половина работающих британцев не может откладывать деньги на пенсию

Около 15 млн жителей Великобритании — 45% взрослых трудоспособного возраста — не делают пенсионных накоплений, говорится в докладе британской Комиссии по пенсиям (Pensions Commission), на который ссылается The Guardian.

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