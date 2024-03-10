Артисты-молчуны кусают локти - больших гастролей больше нет, бегут на подработку в ОАЭ

SHAMAN, Лепс, Расторгуев и другие артисты-патриоты собирают залы, в то время как артисты, не обозначившие свою политическую позицию, вынуждены довольствоваться корпоративами и подработкой в ресторанах Арабских Эмиратов.
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