Военное обозрение

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ВМС Ливана собрались восстановить разрушенную взрывом в порту Бейрута военно-морскую базу

ВМС Ливана собрались восстановить разрушенную взрывом в порту Бейрута военно-морскую базу

В настоящее время Военно-морские силы Ливана приступили к последним мероприятиям в рамках восстановления военно-морской базы в порту Бейрут, которая была повреждена во время разрушительного взрыва в 2020 году.

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