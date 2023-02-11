ВМС Ливана собрались восстановить разрушенную взрывом в порту Бейрута военно-морскую базу

В настоящее время Военно-морские силы Ливана приступили к последним мероприятиям в рамках восстановления военно-морской базы в порту Бейрут, которая была повреждена во время разрушительного взрыва в 2020 году.
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