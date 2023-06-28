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Пекин посоветовал Байдену сосредоточиться на США после слов о колоссальных проблемах в КНР

Пекин посоветовал Байдену сосредоточиться на США после слов о колоссальных проблемах в КНР

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин выразила надежду на то, что США сосредоточатся на собственных проблемах и смогут сыграть конструктивную роль в мире, комментируя заявление президента США Джо Байдена о "колоссальных проблемах" Китая.

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